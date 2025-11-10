Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Potpourri und Pfefferspray

ProSiebenStaffel 5Folge 11vom 10.11.2025
Potpourri und Pfefferspray

Potpourri und PfeffersprayJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 11: Potpourri und Pfefferspray

22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Alan hat das Gefühl, dass die Beziehung mit seiner Freundin Donna immer langweiliger wird. Er lässt sich daraufhin von seinem Bruder Charlie beraten, wie er am einfachsten Schluss machen kann, ohne Donna zu verletzen. Charlie greift auf seinen langjährigen Erfahrungsschatz zurück und gibt Alan Tipps, wie er den Komplikationen einer Trennung entgehen kann. Alan folgt artig den Anweisungen seines Bruders - und erleidet eine schreckliche Pleite ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen