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Two and a Half Men

Eng ist gut

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 18.03.2026
Eng ist gut

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Two and a Half Men

Folge 9: Eng ist gut

20 Min.Folge vom 18.03.2026

Teddy und Evelyn geben ihre Verlobung bekannt. Zur Feier des Tages taucht plötzlich auch Teddys attraktive Tochter Courtney auf, in die sich Charlie sofort verguckt. Teddy bittet Charly jedoch inständig, sich von seiner Tochter fernzuhalten, was der ihm schweren Herzens auch verspricht. Wie so oft landet Charlie schließlich doch mit Courtney im Bett. Die Katastrophe ist perfekt, als plötzlich Teddy und Evelyn Charlie überraschend einen Besuch abstatten ...

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