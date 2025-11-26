Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Furzwitze, Torte und Celeste

ProSieben MAXX Staffel 7 Folge 12 vom 26.11.2025
Folge 12: Furzwitze, Torte und Celeste

22 Min. Folge vom 26.11.2025

Alan hat mal wieder Pech mit einer Internetbekanntschaft und trifft in seinem Bedürfnis nach menschlicher Nähe mit Judiths Mann Herb einen Seelenverwandten. Als Judith erfährt, dass die beiden gemeinsam einen Flohmarkt besuchen wollen, verbietet sie Alan jeden Kontakt mit Herb, der in seiner Not aus dem Fenster klettert ... Jake will seine vergraulte Freundin Celeste zurückhaben und komponiert einen Liebessong für sie. Auch diesmal ist Onkel Charlie mit seinem Rat zur Stelle.

ProSieben MAXX
