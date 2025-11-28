Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Sabber, lechz, schmacht

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 28.11.2025
Sabber, lechz, schmacht

Sabber, lechz, schmachtJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 8: Sabber, lechz, schmacht

20 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Chelsea bietet ihrer Freundin Gail, die eine schmerzhafte Trennung hinter sich hat, an, eine Weile von zu Hause auszuziehen und in Alans Zimmer zu schlafen. Charlie ist damit einverstanden - vor allem, weil er notorisch nicht zuhört, wenn Chelsea etwas sagt. Alan, Jake und Berta verlieben sich sofort in Gail - doch Charlie hat Angst, Chelsea untreu zu werden, wenn er mit ihrer Freundin allein im Haus ist. Er sucht ein Mittel, um sie auf schonende Art und Weise loszuwerden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben MAXX
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen