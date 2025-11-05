Two and a Half Men
Folge 6: Brustfrust
20 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Charlies Verlobte Chelsea hat Rückenschmerzen. Um den Rücken zu entlasten, rät ihr Chiropraktiker Alan zu einer Brustverkleinerung. Busenfetischist Charlie ist empört und wirft Alan aus dem Haus, aber zu spät: Chelsea hat bereits einen Termin beim plastischen Chirurgen. Da Alan zu geizig für ein Hotelzimmer ist, sucht er Unterschlupf bei seiner Mutter Evelyn, die ihn nach Strich und Faden verwöhnt. Er weiß nicht, dass sie alles inszeniert, um ihn wieder loszuwerden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen