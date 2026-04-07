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Two and a Half Men

Hm, Fisch, den fress ich

ProSiebenStaffel 7Folge 3vom 07.04.2026
Hm, Fisch, den fress ich

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Two and a Half Men

Folge 3: Hm, Fisch, den fress ich

20 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 16

Jake hat seinen Lernführerschein und braucht einen Erwachsenen, um sich hinter das Steuer setzen zu dürfen. Als Charlie versehentlich den Kater seiner Verlobten Chelsea überfährt, erpresst ihn Jake mit einem Beweisfoto, sodass Charlie schweren Herzens zum Beifahrer seines Neffen wird. Da Judith verreist ist, soll Alan nach ihrer Tochter Millie sehen, auf die Judiths drogenabhängige Mutter Lenore aufpasst. Seine Freude - er hält sich für den Vater - wird bald getrübt ...

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