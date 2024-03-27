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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Horror in der Stadt der Sünde

HGTVFolge vom 27.03.2024
Horror in der Stadt der Sünde

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 27.03.2024: Horror in der Stadt der Sünde

22 Min.Folge vom 27.03.2024

Drei Häuser im Südwesten kämpfen um die Chance einer Hausrenovierung. Der Südwesten hat viel zu bieten: Atemberaubende Wüstenlandschaften, spektakuläre Felsformationen – und vielleicht ein Date mit Außerirdischen. Erste Station von Retta in dieser aufregenden Gegend ist die Boulder City in Nevada. Sie besucht eine glänzende Kuppel mit einer ekligen Vergangenheit, ein ehemaliges Museum mit einer Vorliebe für Skelette und ein Schloss, das mit Styropor zusammengehalten wird.

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