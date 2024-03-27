Horror in der Stadt der SündeJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 27.03.2024: Horror in der Stadt der Sünde
22 Min.Folge vom 27.03.2024
Drei Häuser im Südwesten kämpfen um die Chance einer Hausrenovierung. Der Südwesten hat viel zu bieten: Atemberaubende Wüstenlandschaften, spektakuläre Felsformationen – und vielleicht ein Date mit Außerirdischen. Erste Station von Retta in dieser aufregenden Gegend ist die Boulder City in Nevada. Sie besucht eine glänzende Kuppel mit einer ekligen Vergangenheit, ein ehemaliges Museum mit einer Vorliebe für Skelette und ein Schloss, das mit Styropor zusammengehalten wird.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.