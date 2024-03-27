Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 27.03.2024: Aus Kitsch wird cool
44 Min.Folge vom 27.03.2024
Der Sommer-Roadtrip zum hässlichsten Haus Amerikas neigt sich dem Ende. Eines der fünf Häuser, die es ins Finale geschafft haben, verfügt über die perfekte Mischung aus abschreckendem Anblick, einer gewissen Alltagsfeindlichkeit und reihenweise schlechten Überraschungen. Welches wird zum hässlichsten Haus Amerikas gekürt und von HGTV-Designerin Alison Victoria komplett auf links gedreht?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.