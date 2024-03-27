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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Angst vorm eigenen Haus

HGTVFolge vom 27.03.2024
Angst vorm eigenen Haus

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 27.03.2024: Angst vorm eigenen Haus

22 Min.Folge vom 27.03.2024

Jurten und ein Grusel-Baumhaus: Im Südosten des Landes wetteifern drei hässliche Häuser um den Einzug ins Finale. Retta besucht ein Haus, das aus einer Reihe miteinander verbundener Hütten besteht, ein schreckliches Gruselhaus mitten im Wald und ein veraltetes Haus mit ganzjähriger Feiertagsdekoration.

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