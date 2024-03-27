Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 27.03.2024: Angst vorm eigenen Haus
22 Min.Folge vom 27.03.2024
Jurten und ein Grusel-Baumhaus: Im Südosten des Landes wetteifern drei hässliche Häuser um den Einzug ins Finale. Retta besucht ein Haus, das aus einer Reihe miteinander verbundener Hütten besteht, ein schreckliches Gruselhaus mitten im Wald und ein veraltetes Haus mit ganzjähriger Feiertagsdekoration.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.