Schildkröte mit WasserschadenJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 20.03.2024: Schildkröte mit Wasserschaden
23 Min.Folge vom 20.03.2024
Hässliche Häuser stehen überall. Heute besucht Retta drei im Mittleren Westen, von denen ihre Bewohner:innen überzeugt sind, dass ihres das Schlimmste ist. Es geht um ein Bauernhaus voller Vogelzählern, eine schildkrötenförmige Kuppel und ein Haus, das halb renoviert und halb dem Abriss überlassen wurde. Welches schafft es ins Finale?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.