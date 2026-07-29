Die Top Ten der mysteriösesten MonolithenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Die Top Ten der mysteriösesten Monolithen
40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Folge zählt die zehn mysteriösesten Monolithen der Welt auf - von einem 500-Tonnen-Stein, von dem angenommen wird, dass er ein antikes UFO darstellt, bis hin zu riesigen Statuen, die Berichten zufolge mit fortgeschrittener Technologie erschaffen wurden, und kunstvollen Säulen, die außerirdische Besucher darstellen. Könnten diese außergewöhnlichen Steine Beweise für außerirdische Besuche liefern?
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Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC