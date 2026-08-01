Die Top Ten der übernatürlichen TechnologienJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Die Top Ten der übernatürlichen Technologien
40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Die Folge zählt zehn der erstaunlichsten Technologien der Geschichte auf. Von mysteriösen goldenen Kugeln, die in Mexiko entdeckt wurden, über eine heilige Holzkiste, die mit dem Himmel kommunizieren konnte, bis hin zu einem antiken Grab, von dem gesagt wird, dass es einen Astronauten darstellt - Könnten diese sensationellen Artefakte Beweise für außerirdischen Kontakt sein?
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC