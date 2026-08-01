Die Top Ten der UFO-AbstürzeJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Die Top Ten der UFO-Abstürze
40 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Folge zählt zehn der eindrucksvollsten UFO-Abstürze auf, über die weltweit berichtet wurde. Von einem eichelförmigen Objekt, das in den Wäldern Pennsylvanias abstürzte, über ein mysteriöses Fluggerät, das an die Küste Japans angeschwemmt wurde, bis hin zu einem erderschütternden Aufprall in Großbritannien, der Fragen offenlässt. Sind diese mysteriösen Ereignisse der Beweis dafür, dass unser Planet von Außerirdischen besucht wurde?
Weitere Folgen in Staffel 17
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Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-17: A&E Television Networks, LLC