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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der geheimnisvollen Gipfel

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 6vom 18.08.2026
Die Top Ten der geheimnisvollen Gipfel

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 6: Die Top Ten der geheimnisvollen Gipfel

40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Die Folge zählt zehn mysteriöse Berge auf, die für übernatürliche Phänomene berüchtigt sind. Von einem Gipfel in Sri Lanka, der ein Portal zu anderen Welten darstellen soll, über einen Vulkan in Washington, der im Mittelpunkt einer berühmten UFO-Sichtung stand, bis hin zu einem Berg in New Mexiko, der Außerirdischen als Basis dienen soll - Könnten diese seltsamen Gipfel Beweise für außerirdischen Kontakt liefern?

Weitere Folgen in Staffel 17

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