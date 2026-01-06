Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.01.2026
Folge 2: Blut und Gerechtigkeit

42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Bonnie Horinek ist eine aufstrebende Anwältin in Fort Worth, Texas, die mit ihrem Ehemann Warren eine turbulente Beziehung führt. Als die junge Frau eines Tages mit einer tödlichen Schusswunde aufgefunden wird, gehen die Behörden von Selbstmord aus. Doch Bonnies Familie ist sich sicher: Warren hat seine Frau ermordet.

