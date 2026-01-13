Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 3: Blutsverrat
43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Der Tod von Robert Stasiak im Jahr 1977 wird als Selbstmord zu den Akten gelegt. Seine hinterbliebene Ehefrau Kathy glaubt nicht an einen Suizid, während die gemeinsame Tochter Stephanie ihre Mutter für das tragische Ereignis verantwortlich macht. Erst Jahre später führt ein Geständnis die beiden Frauen wieder zueinander und sie tun alles dafür, endlich die Wahrheit aufzudecken.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
12
