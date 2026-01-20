Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Finger am Abzug

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 20.01.2026
Finger am Abzug

Finger am AbzugJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 8: Finger am Abzug

42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Im September 2011 ruft die 27-jährige Jessica Alinsky völlig aufgelöst den Notruf an: Ihr Freund Matt Gailie hat sich erschossen. Als die Polizei eintrifft, sieht alles zunächst tatsächlich nach einem Selbstmord aus, der Tote hat sogar noch den Finger am Abzug. Doch einige Ermittler zweifeln am Tathergang. Hat Jessica ihren Freund womöglich erschossen und die Szene dann inszeniert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen