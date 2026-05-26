Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 2: Tod im Hotelzimmer
40 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Der plötzliche Tod einer Frau in einem Hotel in Detroit entwirrt ein dunkles Netz aus Geheimnissen, Lügen und tödlichen Zufällen. Die Umstände der Tat lassen den Ermittlern die Haare zu Berge stehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
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