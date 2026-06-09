Zerquetscht und verbranntJetzt kostenlos streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Zerquetscht und verbrannt
40 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Die Ermittler entdecken, dass ein Lkw-Brand und eine Vermisstenanzeige in Zusammenhang stehen. Sie gehen einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen auf den Grund, die den Tod zur Folge hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
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