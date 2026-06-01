Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Das Millionen-Erbe
40 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Der plötzliche Tod einer wohlhabenden Witwe bereitet den Ermittlern Kopfzerbrechen. Über die Todesursache herrscht Unklarheit, und da die Frau Millionen hinterlässt, nimmt die Polizei die Menschen in ihrem engsten Umfeld ins Visier.
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren