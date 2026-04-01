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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Der Tunnel des Todes

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 19.04.2026
Der Tunnel des Todes

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 10: Der Tunnel des Todes

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Was hat es mit einem Tunnel auf sich, in dem ständig Unfälle passieren? Wurden Fehler bei der Konstruktion gemacht oder werden die Autofahrer auf unerklärliche Weise hypnotisiert?

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