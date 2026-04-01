Der Jacuzzi der VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 8: Der Jacuzzi der Verzweiflung
44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Sowohl einheimische als auch das chilenische Militär suchen eine Erklärung für ein mysteriöse Flugobjekt am Himmel. In Oslo beobachten Augenzeugen, wie Lichtsäulen vom Himmel herunterstrahlen - die Angst vor einer Alien-Invasion macht sich breit.
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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd