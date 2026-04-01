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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Der Sumpf des Untergangs

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 19.04.2026
Der Sumpf des Untergangs

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 4: Der Sumpf des Untergangs

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Wie kann ein kleines Waldstück im Sumpfgebiet Louisianas plötzlich vom Erdboden verschwinden? Und auf einer Straße in China schweben drei Autos über dem Boden.

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