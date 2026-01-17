Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 6: Tödliche Entscheidung
41 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Danny Trejo geht dunklen und tödlichen Geheimnissen auf den Grund - von einem chinesischen Fluch, der sich als real herausstellt, über menschliche Überreste im Keller eines Gründervaters bis hin zu einer geheimnisvollen Insel in Zentralasien, die genügend Krankheitserreger beherbergt, um die gesamte Weltbevölkerung mehrfach zu töten.
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC