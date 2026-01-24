Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 24.01.2026
Folge 7: Geheimnisvolle Konstruktionen

40 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Danny Trejo präsentiert einige von Amerikas größten Schätzen, die an den unwahrscheinlichsten Orten auftauchten - von einem Schläger, den einer der mutigsten Baseball-Pioniere schwang, bis hin zu einem ikonischen Gemälde, das hinter einer falschen Wand verborgen war.

