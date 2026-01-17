Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mythische Monster

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 17.01.2026
Mythische Monster

Folge 5: Mythische Monster

41 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Danny Trejo geht erstaunlichen Entdeckungen aus der Fauna auf den Grund - von einem mythischen Monster, das sich als real herausstellt, über ein tödliches prähistorisches Tier bis hin zu einem abgelegenen Ort im Eis, der voller tödlicher Krankheitserreger steckt.

