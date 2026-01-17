Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 5: Mythische Monster
41 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Danny Trejo geht erstaunlichen Entdeckungen aus der Fauna auf den Grund - von einem mythischen Monster, das sich als real herausstellt, über ein tödliches prähistorisches Tier bis hin zu einem abgelegenen Ort im Eis, der voller tödlicher Krankheitserreger steckt.
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC