Unsere kleine Farm

Veränderte Zeiten (2)

Staffel 9Folge 100vom 10.12.2025
Folge 100: Veränderte Zeiten (2)

47 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Die kleine Jenny hat bei Laura und Almanzo Familienanschluss gefunden. Das Mädchen gibt sich die Schuld am Tod ihres Vaters. Bei einem Familienausflug war er an einem Herzinfarkt gestorben. Almanzo und Laura versuchen, das Kind zu beruhigen. Aber es ist ihnen nicht bewusst, welche Gefahr Jennys Depression birgt. Wenig später befindet sich das Kind in Lebensgefahr: Es droht zu ertrinken. Der junge Jeb Carter überwindet seine Angst vor dem Wasser und rettet Jenny.

SAT.1 GOLD
