SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 12
Folge 12: Doktor Marvins letzter Patient

47 Min.Ab 6

Nach einem schweren Unfall leidet Jenny an Lähmungserscheinungen. Sie wird zu Dr. Martin Haynes gebracht, einem alten, gebrechlichen Arzt. Haynes hilft dem Kind, seine Sprach- und Bewegungsstörungen zu überwinden. Die beiden werden gute Freunde. Gleichzeitig muss Dr. Haynes jedoch einsehen, dass er inzwischen so weit erblindet ist, dass er nicht mehr länger guten Gewissens praktizieren kann. Jenny wird seine letzte Patientin sein ...

SAT.1 GOLD
