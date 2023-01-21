Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere wunderbare Bruchbude

Trautes Heim? Nicht allein!

HGTVFolge vom 21.01.2023
Trautes Heim? Nicht allein!

Trautes Heim? Nicht allein!Jetzt kostenlos streamen

Unsere wunderbare Bruchbude

Folge vom 21.01.2023: Trautes Heim? Nicht allein!

44 Min.Folge vom 21.01.2023Ab 6

Ein Kolonialhaus, ein Farmhaus und ein Abrisshaus: Drei mutige Duos, die baufällige Häuser gekauft haben, beginnen mit ihren individuellen Renovierungsarbeiten in der Hoffnung, ihr persönliches Traumhaus zu designen. Doch fehlender Strom und kein fließendes Wasser sind nur der Anfang. Kaum beginnen sie die Wände einzureißen, steigt die Dramatik, die Gemüter erhitzen sich und die Budgets der Teams werden schnell strapaziert.

