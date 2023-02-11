Unsere wunderbare Bruchbude
Folge vom 11.02.2023: Tag der Entscheidung
44 Min.Folge vom 11.02.2023Ab 6
Der Endspurt hat begonnen: Um ihre Renovierungsarbeiten rechtzeitig abzuschließen, arbeiten die drei Teams unter extremem Druck, um sämtliche Probleme in letzter Minute zu bewältigen und die Häuser zu einem traumhaften Zuhause zu machen. Doch viele Räume gleichen noch einer einzigen Baustelle und die Nerven liegen blank. Am Ende überqueren die Hausbesitzer:innen die Ziellinie und präsentieren ihren Freund:innen und Familien ihr atemberaubend renoviertes Zuhause.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
