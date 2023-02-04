Schritt für Schritt ins ParadiesJetzt kostenlos streamen
Unsere wunderbare Bruchbude
Folge vom 04.02.2023: Schritt für Schritt ins Paradies
Folge vom 04.02.2023Ab 6
Der Geld- und Zeitdruck lässt Lesleigh und Brandon zweifeln, ob sie sich mit dem 100 Jahre alten Kolonialhaus übernommen haben. Das Budget braucht sich viel schneller auf, als sie ursprünglich geplant haben – deshalb brauchen sie einen Plan. Auch Kristyn und ihr Dad hatten einige Rückschläge, doch gemeinsam bringen sie die Renovierung wieder ins Rollen. Sean und Sam arbeiten weiter an ihrem Farmhaus und bauen die maßgefertigten Türen ein. Im Anschluss stoßen sie auf ein neues Problem, mit dem sie nicht gerechnet haben.
