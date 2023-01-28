Unsere wunderbare Bruchbude
Folge vom 28.01.2023: Das verlorene Zimmer
44 Min.Folge vom 28.01.2023Ab 6
Während die drei Hausbesitzer:innen ihre Renovierungsarbeiten in Angriff nehmen, drohen ernste und beinahe dramatische Ereignisse, die die Projekte beinahe zum Scheitern bringen. Die Teams müssen es mit einem einstürzenden Schornstein, explodierenden Budgets und Unwetter aufnehmen, um die Albtraumhäuser in Traumhäuser zu verwandeln. Außerdem sucht Kristyns Freund unerwartet die Baustelle auf und ist wenig begeistert von dem neuen Eigentum seiner Freundin.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.