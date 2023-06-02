Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 1: Welcome to New York

Staffel 1Folge 1vom 02.06.2023
23 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 6

Nach den wohlwollenden Worten von Christoph Waltz lässt Aida alles liegen und stehen. Sie kratzt ihr letztes Geld zusammen und bricht auf nach New York. Dort angekommen, sind die Dinge nicht ganz so einfach wie erhofft.

