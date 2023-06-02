Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
USAida

Staffel 1 Folge 2: Mozart's Balls

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 02.06.2023
Staffel 1 Folge 2: Mozart's Balls

Staffel 1 Folge 2: Mozart's BallsJetzt kostenlos streamen

USAida

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Mozart's Balls

32 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 6

Nachdem Aida erstmals Bühnenluft geschnuppert hat, packt sie der Ehrgeiz und sie will mehr. Sie kriegt mehr und findet dafür unerwartet Unterstützung aus ihrem Heimatland Österreich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

USAida
Joyn AT
USAida

USAida

Alle 1 Staffeln und Folgen