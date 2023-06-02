Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 5: I like to be in America

31 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 6

Mit nur noch einer Hand voll Dollar und Mozartkugeln bereitet sich Aida auf den Abschied aus New York vor. Ihr bisher größter Auftritt könnte der krönende Abschluss ihrer Reise werden.

