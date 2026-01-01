Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Nach dem Flugzeugabsturz: Eine Tat, die niemand erwartet

Kabel EinsStaffel 1Folge 12vom 30.01.2026
Nach dem Flugzeugabsturz: Eine Tat, die niemand erwartet

Folge 12: Nach dem Flugzeugabsturz: Eine Tat, die niemand erwartet

22 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Am 1. Juli 2002 stoßen über dem Bodensee in Überlingen zwei Flugzeuge zusammen. 71 Menschen sterben, darunter auch die Familie von Witali K., seine Ehefrau und zwei Kinder. Von Trauer überwältigt sucht er nach einem Verantwortlichen für das Unglück. Jahre später führt ihn sein Weg zu einem Fluglotsen. Ein Treffen endet tödlich. War es ein Moment der Verzweiflung – oder eine geplante Tat?

