Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

"Brummi-Mörder" Marco M.

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 16.01.2026
Folge 6: "Brummi-Mörder" Marco M.

30 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

NRW und Hessen, 2003-2006: Fernfahrer Marco M. wird zum Albtraum. Innerhalb von drei Jahren missbraucht, würgt und ersticht er vier Frauen – Prostituierte in seinem LKW, Frauen auf offener Straße. Drei sterben, eine überlebt schwerverletzt und liefert entscheidende Hinweise. Dank ihrer Aussage und DNA-Beweisen wird Marco M. 2006 identifiziert und als "Brummi-Mörder" verhaftet. Lebenslange Haft für den Täter und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Was trieb ihn zu diesen Taten?

