Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 7: Der Mord an Christin R. - Das Pferdemädchen
32 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Die 21-jährige Pferdewirtin Christin R. wird erdrosselt. Hinter dem Mord steckt ein perfider Plan: Christins Ex-Freund Robin und seine Mutter Cornelia, eine Versicherungskauffrau, hatten bereits mehrfach versucht, sie zu töten. Ihr Motiv: 250.000 Euro Schulden, die sie mit Christins Lebensversicherungen tilgen wollten. Ein Mordkomplott, in das auch Robins Geliebte und deren Bruder involviert sind. Doch wie kam es zu diesem grausamen Plan?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins