Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 17: Ein Mord zum Geburtstag: Das rätselhafte Verschwinden von Jonathan H.
29 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
2012 tauchen am Ufer der Weißen Elster bei Leipzig Tag für Tag Leichenteile auf – alle von einem Opfer, das zunächst nicht identifiziert werden kann. Erst eine Vermisstenanzeige einer Freundin klärt: Es handelt sich um den 23-jährigen Jonathan H. Ein mysteriöser, computergeschriebener Abschiedsbrief führt zu Jonathans einzigem engen Freund Konstantin H., der untertaucht. Blutspuren in seiner Wohnung werfen eine erschreckende Frage auf: Was hat sein engster Freund mit dem Mord zu tun?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins