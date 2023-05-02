Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Ein Abakus aus Totenschädeln

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 02.05.2023
Folge 10: Ein Abakus aus Totenschädeln

39 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12

Eine unbewohnte Insel vor Hawaii namens Mokumanamana wurde von europäischen Seefahrern bei ihrer Entdeckung als "Mystery Island" bezeichnet. Was hat es mit den dortigen rituellen Stätten und emporragenden Steinen auf sich? Und: Forschende rätseln über die seltsamen Hügelformationen auf der philippinischen Insel Bohol.

