Folge 10: Ein Abakus aus Totenschädeln
39 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Eine unbewohnte Insel vor Hawaii namens Mokumanamana wurde von europäischen Seefahrern bei ihrer Entdeckung als "Mystery Island" bezeichnet. Was hat es mit den dortigen rituellen Stätten und emporragenden Steinen auf sich? Und: Forschende rätseln über die seltsamen Hügelformationen auf der philippinischen Insel Bohol.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.