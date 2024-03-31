Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Fake oder Fossilien?

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 31.03.2024
Fake oder Fossilien?

Fake oder Fossilien?Jetzt kostenlos streamen

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 8: Fake oder Fossilien?

40 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12

Auf einer tansanischen Insel werden immense Steinstrukturen entdeckt. Wissenschaftler bringen in Guatemala hunderte Knochen ans Tageslicht, und in Australien rätseln Forschende über die Herkunft riesiger Tierknochen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen