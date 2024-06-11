Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 5: Die Insel des Todes
39 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
Die Urwälder und Dschungel unseres Planeten sind voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt: Auf den Philippinen finden Forschende uralte Nashorn-Knochen. Und: Auf einer brasilianischen Insel haben Urlaubende nichts verloren - hier wimmelt es vor tödlichen Schlangen.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.