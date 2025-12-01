Staffel 2Folge 1vom 26.12.2025
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground
Folge 1: Der Goldzug
45 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
In Polen machen sich Rob Nelson und Stefan Burns auf die Suche nach dem legendären Goldzug. Dieser Zug soll von den Nazis in den letzten Tagen des Dritten Reichs im Untergrund versteckt worden sein. Neuste Technologien sollen den beiden helfen, der Legende auf die Spur zu kommen.
Genre:Wissenschaft
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.