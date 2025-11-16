Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 16.11.2025
Atlantis - Hochkultur in Nordamerika

Atlantis - Hochkultur in NordamerikaJetzt kostenlos streamen

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Folge 5: Atlantis - Hochkultur in Nordamerika

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Mit modernster Technik wollen Rob Nelson und Stefan Burns dem Mysterium Atlantis auf den Grund gehen. Bei ihren Recherchen stoßen die beiden Wissenschaftler auf einen Steinweg in den Gewässern vor den Bahamas, der möglicherweise ein Zeugnis der Hochkultur von Atlantis sein könnte. Finden sie die verschollene Stadt tatsächlich in Nordamerika?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground
Kabel Eins Doku

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Alle 1 Staffeln und Folgen