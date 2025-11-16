Staffel 2Folge 2vom 16.11.2025
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground
Folge 2: Auf den Spuren der Heiligen Schrift ...
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Rob Nelson und Stefan Burns begeben sich in Israel auf die Suche nach der heiligen Schrift. Ihre Forschungen führen die beiden Wissenschaftler zu einer Ruine aus dem siebten Jahrhundert und lassen die Hoffnungen ansteigen, dass sie möglicherweise auf König Solomons Minen stoßen ...
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground
Genre:Wissenschaft
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.