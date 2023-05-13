Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 2: Dem Gold so nah
42 Min.Folge vom 13.05.2023Ab 12
Die Schatzsucher begutachten die Aussagen einer älteren indigenen Frau, die behauptet zu wissen, wo das Gold liege. Taylor entdeckt unterdessen einen Gegenstand, den er mit Slumach in Verbindung bringt.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited