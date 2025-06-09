Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

"Volcanic" Browns Geheimnis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 09.06.2025
"Volcanic" Browns Geheimnis

"Volcanic" Browns GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 3: "Volcanic" Browns Geheimnis

42 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Der legendäre Goldsucher Volcanic Brown verschwand im September des Jahres 1931 spurlos. Gerüchten zufolge soll sein Verschwinden mit dem Fluch von Slumachs Gold zu tun haben. Die Männer folgen den Spuren des Volcanic Brown, um mehr über sein Schicksal herauszufinden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen