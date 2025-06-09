Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 09.06.2025
Im August des Jahres 1968 kämpfte der Schatzsucher Bernard Rover zwölf Tage lang um sein Leben, als er sich auf Händen und Füßen durch die Wildnis des Pitt Lake fortbewegte. Bei seiner Rettung war er sehr verwirrt und konnte seinen Rettern nichts von seinem Martyrium berichten. Welche Informationen hat Rover damals zurückgehalten?

