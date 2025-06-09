Die Legende von Jack Mould (2)Jetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 7: Die Legende von Jack Mould (2)
41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Die Suche nach dem verfluchten Gold und der Wahrheit hinter der Legende von Slumach hat bereits einige Neugierige das Leben gekostet. Der Mord an einem Schatzsucher lässt dem Team keine Ruhe, und es geht jedem Hinweis nach, der ihnen vor die Füße fällt. Adam taucht dafür in die Gewässer des Bute Inlet, einem Fjord an der Westküste der kanadischen Provinz British Columbia.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited