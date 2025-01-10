Schwergewicht mit J-KörbchenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: Schwergewicht mit J-Körbchen
42 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Candys Brüste haben die Größe zweier Ballons. Mittlerweile trägt sie ein J-Körbchen mit sich herum. Dennoch ist das It-Girl nach wie vor unzufrieden mit ihrem Aussehen. Danas Nase ist nach einer Schönheits-OP schiefer als je zuvor. Nun hofft sie auf die Hilfe der Chirurgen, die sie wieder begradigen sollen. Und Lauren hat mit ihrer verpfuschten Oberweite zu kämpfen.
